Фестиваль «Автюки-2019»

Только с шутками, анекдотам и улыбками можно было пройти «Таможню» девятого фестиваля народного юмора «Автюки». На входе участников встречали хозяева форума Колосок и Калинка, а также колоритный медперсонал. В случае несоответствия «дресс-коду» делали прививку для веселого настроения. Ведь не зря существует убеждение, смех продлевает жизнь.

Без основателя «Автюков» – главного редактора журнала «Вяселка», Заслуженного деятеля культуры, писателя Владимира Липского не обходится ни один фестиваль. Жители Калинковичского района улыбающегося седовласого мужчину встречают теплыми объятиями. И он им отвечает взаимностью

На юморную таможню Владимир Липский подъезжает на двухколесном велосипеде. А вместе с ним – и председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь. За импровизированный мастер-класс всем его участникам вручают памятные медали. Впрочем, подарков и сюрпризов в этот день будет много. Фестиваль по праву считается праздником всего района. Калинковичане и жители прилегающих агрогородков к форуму готовятся старательно.

Страницы фестивальной истории рассказывают, жители Малых и Больших Автюков – на перекрестке этих деревень фестиваль изначально зарождался – не всегда уживались мирно. Много спорили – у кого шутки ярче и острее. А еще соревновались за право принимать гостей. Три года назад вражде положили конец: на 8-м по счету фестивале открыли скамью примирения, а сам праздник перенесли из деревни в город. Организаторы объяснили это стремлением расширить географию и привлечь наибольшее количество участников. Полесский форум юмористов сегодня – уже международного формата. Гостей собрали не только со всех областей Беларуси, но и из России, Украины, Молдавии и Болгарии.

Традиционное «швэннданне па падворьям» — самая зрелищная и ожидаемая часть фестиваля. Столы на подворьях накрывают жители сельсоветов района. Удивляют, кто чем может: выбранной темой и разнообразием блюд национальной кухни, дизайнерским оформлением и праздничными обрядами. И, конечно, шутками и песнями. Возле гостеприимного стола жителей деревни Сырод открылся салон красоты: тут вам и липосакция, и массаж скалкой, и маникюр с педикюром.

Параллельно на главной сцене – артисты-оптимисты и все грани душевного белорусского юмора. Для жителей Калинковичей фестиваль «Автюки» — как второй День города. Конкурсы и концерты, парад автюковской ретро-техники и всевозможные выставки, вечерняя дискотека и фейерверк. Город-праздник, город-мечта. Сотни гостей, которым посчастливилось попасть в сети веселья и острых шуток, два фестивальных дня будут вспоминать еще очень долго.