Эвакуация в ТЦ «Global Market»

Акция «Единый день безопасности» проходит в Беларуси. Это комплекс целенаправленных профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение грамотному поведению в условиях ЧС. В Мозыре прошло одно из самых ярких и массовых мероприятий.

Посетители мозырского торгового центра «Глобал Маркета» стали невольными участниками республиканской акции «Единый день безопасности». Обычный будничный день прервал сигнал тревоги, после которого посетители и сотрудники стали покидать центр, без паники. По легенде учений в торговом павильоне на третьем этаже пожар. В результате разгула стихии, эвакуироваться удалось не всем. Перед оперативно прибывшими сотрудниками МЧС стоит задача не только взять чрезвычайную ситуацию под контроль, но в первую очередь спасти людей. В итоге пострадавшие спасены , условное ЧП ликвидировано в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что из-за учений работа торгового центра на некоторое время была приостановлена, посетители отнеслись с пониманием. Ведь на кону безопасность, а значит жизнь и здоровье. Всего полтора года прошло с кемеровской трагедии, где в результате пожара в торговом центре, погибли 60 человек, из которых большинство дети.

Сотрудники МЧС в кратчайшие сроки отработали свои действия в случае возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей. Торговый центр заработал в привычном режиме. А сотрудники МЧС совместно с добровольным пожарным обществом и горгазом продолжили уже профилактическую деятельность. Республиканская акция «Единый день безопасности» — это ассорти мероприятий, в которых принимают участие многие: от госструктур, до общественных организаций. Цель – пропаганда безопасного поведения и, в целом, развитие в обществе культуры безопасной жизнедеятельности.