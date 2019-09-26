Экзамен по благоустройству держал микрорайон «Заречный»

В микрорайоне «Заречный» побывала представительная делегация, в состав которой вошли депутаты района, члены Мозырского райиспокома, председатели комитетов территориального самоуправления города, начальники ЖЭУ и представители предприятий, которые расположены на Пхове.

Станцию Мозырь и Пхов не предлагать. Этим расхожим выражением раньше заканчивались многие объявления о покупке недвижимости. Активисты микрорайона «Заречный» уже несколько лет, говоря языком героя комедии, борются за звание «микрорайона высокой культуры быта». Причем, настрой самый серьезный. Что сделано за прошедший год? Отчет по благоустройству дали приехавшей на Пхов представительной делегации. В ее составе – депутаты района, члены Мозырского райиспокома, председатели комитетов территориального самоуправления, начальники ЖЭУ и представители предприятий, которые расположены на Пхове. Точно такой же семинар на территории микрорайона проходил в августе прошлого года. Поэтому гости моги отметить для себя некоторые положительные изменения. Инициатива проведения подобного мероприятия принадлежит районному Совету депутатов. На сегодняшний день за рекой живет около 8 тысяч мозырян. У «Заречного» есть своя инфраструктура. Некоторые ее объекты вызвали интерес гостей. Например, открывшийся 3 месяца назад фирменный магазин главного предприятия микрорайона – Мозырского машиностроительного завода. Побывала представительная делегация и в социально-педагогическом центре. Он работает на Пхове уже много лет. На сегодняшний день здесь живет 14 ребят. Дети оказываются в этих стенах не от хорошей жизни. Кого-то забирают у нерадивых родителей, кто-то находится в приюте, пока мама и папа решают жизненные проблемы, а один воспитанник сам написал заявление и на время переехал в приют. На момент посещения дети были в школе и детском саду. Гостей встретила директор центра Алла Шмидт. Она рассказала, что обычно за год через приют проходит около 70 детей. С начала этого года – уже 53 человека. Воспитанники ясли-сада №7 делегацию встретили хлебосольно. В свою очередь гости преподнесли малышам сладкий подарок. Побывали участники семинара и церкви «Введения во храм Пресвятой Богородицы». Местный духовник, отец Илья, рассказал, что в дни церковных праздников прихожан здесь достаточно много. Любят зареченцы и свой маленький парк. Его привели в порядок год назад. В последнее время добавили скамеек и цветников. Сегодня в местном сквере с удовольствием гуляют мамы с колясками и собирается молодежь. А этот объект на территории «Заречного» появился совсем недавно. Точнее сказать, приобрел оформленный вид. Неработающий фонтан усилиями активистов и коммунальников превратили в интересный объект благоустройства. В 2019 на Пхове заработал центр активного отдыха «Мистерия». Заброшенный спортзал превратили в батутный зал. Комитет территориального управления «Заречного» активно учувствует в преображении микрорайона. Побывали гости в школе №6. Сегодня в школе учится 388 ребят. Для юных жителей микрорайона – это и образовательный центр, и центр досуга. Здесь делегаты подвели итоги своеобразного экзамена по благоустройству.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ