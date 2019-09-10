«Единый день безопасности». Завершающее мероприятие.

Пожар на кухне 10 этажа общежития «Мозырьсоли». Информация срочно передается в ГРОЧС. Еще до приезда профессиональных спасателей, локализовать ЧС пытается санитарная дружина. Спустя минуты—на место уже прибывают первые машины МЧС. Несмотря на то, что это учения, действуют слажено, максимально быстро и грамотно. На такого рода мероприятиях оттачивается алгоритм действий, в случае реального ЧП важна каждая секунда. Условного пострадавшего, который по легенде учений, не смог эвакуироваться, сотрудники МЧС передают медикам. Помимо спасателей в отработке своих действий при ЧС приняли участие электросети, коммунальники, горгаз. У каждой структуры – своя задача. Сотрудники электросетей обесточили объект, а для работников водоканала и горгаза были предусмотрены внештатные ситуации: оперативно починить пожарный гидрант и устранить утечку газа в подвале. Учения в общежитии завершили республиканскую профилактическую акцию «Единый день безопасности».

Мозырь принял самое активное участие в республиканской профилактической акции «Единый день безопасности». Рейды, встречи, дни открытых дверей, беседы в трудовых коллективах, флешмобы и викторины. Участники полномасштабной комплексной акции – а это районные структуры и организации – постарались охватить профилактикой как можно больше мозырян. Задачи – развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением и пропаганда безопасных условий проживания населения.