Детской библиотеке – 40 лет!

Единственная на сегодняшний день городская детская библиотека находится на бульваре Юности. Она была построена в 1979 году. Свой 40-летний юбилей здесь отметили, как обычно отмечают все праздники, в кругу читателей.

Микрорайон не зря называют «Молодежным». В зоне обслуживания библиотеки расположено сразу пять больших школ, несколько детских садов и огромное количество новостроек. 4 тысячи читателей, 8 человек персонала и 23 тысячи книг в фонде. А начиналось все 8 сентября 1979 года, как говорится, с чистого листа.

За 40 лет библиотека пережила и кризисы и взлеты. В 2007 она открылась после капитального ремонта.

Сегодняшние дети уже не читают взахлеб и не сидят в читальных залах по несколько часов подряд. Но все-таки библиотека остается образовательным островком, куда с удовольствием приходят юные читатели.

Именно дети стали украшением юбилейного мероприятия. Стихи, песни, поздравления и подарки. Кстати, подарок к дню рождения библиотеки может сделать каждый. Здесь с удовольствием и благодарностью примут детскую литературу от классики до современности. Для детской библиотеки лучший подарок – это детская книга.