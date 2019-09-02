День знаний в МГПУ

В Мозырском педагогическом университете торжества по случаю Дня знаний собрали сотни гостей. У главного корпуса университета собрались представители городских властей, депутаты, церковнослужители, конечно студенты и преподаватели. По традиции честь поднять флаг предоставили выдающимся студентам университета.

Открыл торжественное мероприятие ректор университета Валерий Навныко. Во вступительном слове он поблагодарил преподавательский состав за работу, за искреннее отношение и творческий подход к делу. Слова поздравлений и напутствий прозвучали и в адрес студентов.

Кстати, для Валерия Навныко – это первый День знаний в роли ректора. Валентин Валетов в этом качестве встретил 21 торжественную линейку. Добрые напутствия на новый учебный год и пожелания звучали в этот день многократно.

Мозырский университет – это кузница педагогических кадров не только для полесского региона, но и для всей республики. Гуманитарии, математики, физики, химики, трудовики. Для студентов и преподавателей педуниверситета День знаний без преувеличения можно назвать еще и и профессиональным праздником.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ