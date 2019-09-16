День работников леса

33 километра с севера на юг и 70 км с запада на восток, почти сто тысяч гектаров – это лесные угодья Мозырщины. Больше половины территории района занято лесами. Лес – это богатство, а еще – это огромная ответственность и большой труд. Труд 5 сотен сотрудников Мозырского опытного лесхоза. В настоящее время в состав лесхоза входят 10 лесничеств, Слободской объединенный мастерский участок, лесной питомник, пчелопасека, охотничье хозяйство и станция погрузки вагонов. Мозырский опытный лесхоз успешно работает и хорошо зарабатывает. Производство ориентировано на экспорт. В числе торговых партнеров – страны западной Европы. Их в первую очередь интересует древесина высокого качества. Лес – ресурс возобновляемый. А работа по лесовосстановлению – в приоритете. На базисном лесном питомнике, который находится на территории Слободского опытного лесничества построено 5 теплиц, в которых созданы все необходимые условия для прорастания семян. А вот с этой дубовой плантации ежегодно собирают около 5 тон семян-желудей. Все это будущие леса Беларуси. Работа Мозырских лесоводов не остается незамеченной. По итогам 2018 года Мозырский опытный лесхоз занесен на ДОСКУ ПОЧЕТА Гомельской области. Коллектив занял второе место в республике среди лесохозяйственных учреждений.

В канун профессионального праздника во ДК НПЗ состоялось торжественное мероприятие. Участие в нем приняли глава района Елена Павлечко и председатель районного Совета депутатов Валентина Назаренко.

Лучшим лесоводам вручили грамоты, благодарности и нагрудные знаки Министерства лесного хозяйства. К своим коллегам, а так же ко всем, кто не равнодушек к природному богатству страны, со сцены обратился руководитель Мозырского опытного лесхоза Андрей Марачковский.

Мероприятие собрало вместе и тех, кто сегодня работает в лесхозе и тех, кто закладывал фундамент нынешнего благополучия – ветеранов отрасли. Подарком всем лесоводам стало выступление коллективов дворца и юных артистов.