12 сентября, профессиональный праздник отмечают сотрудники органов предварительного следствия. Именно 12 сентября 2011 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь». А в 2016 праздник получил официальный статус.
Преступления против личности, жизни и здоровья, хулиганства, распространение наркотических веществ, коррупция и преступления в сфере информационных технологий. Спектр уголовных дел, которые расследуют мозырские следователи, весьма широк. Это интеллектуальная и ответственная работа. Передать дело в суд – это не просто сложить пазл из фактов, здесь нужна и логика, и анализ, и интуиция. Для Мозырского РОСК характерна высокая раскрываемость преступлений, которая сохраняется из года в год. В отделе уверены, переезд в отремонтированное здание, где созданы современные условия, положительно отразится на работе мозырских следователей.
День органов предварительного следствия
12 сентября, профессиональный праздник отмечают сотрудники органов предварительного следствия. Именно 12 сентября 2011 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь». А в 2016 праздник получил официальный статус.