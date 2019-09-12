День органов предварительного следствия

12 сентября, профессиональный праздник отмечают сотрудники органов предварительного следствия. Именно 12 сентября 2011 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь». А в 2016 праздник получил официальный статус.

Преступления против личности, жизни и здоровья, хулиганства, распространение наркотических веществ, коррупция и преступления в сфере информационных технологий. Спектр уголовных дел, которые расследуют мозырские следователи, весьма широк. Это интеллектуальная и ответственная работа. Передать дело в суд – это не просто сложить пазл из фактов, здесь нужна и логика, и анализ, и интуиция. Для Мозырского РОСК характерна высокая раскрываемость преступлений, которая сохраняется из года в год. В отделе уверены, переезд в отремонтированное здание, где созданы современные условия, положительно отразится на работе мозырских следователей.