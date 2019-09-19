День Козенского сельского совета

Проведение дней сельского совета – это традиционное мозырское мероприятие. Компетентная комиссия из числа представителей районной администрации, совета депутатов, структур и ведомств регулярно выезжает в сельскую местность, что посмотреть достижения и проблемные моменты. В этот раз подробная ревизия ожидала Козенский сельский совет.

10 населенных пунктов. Более 12, 5 тысяч жителей. Козенский сельский совет – один из крупнейших в районе, он вплотную приближен к Мозырю. Здесь границы между городом и деревней наиболее размыты. Агрогородок Козенки неформально считаются частью Мозыря. Впрочем, как и Наровчизну. В Булавках, Бобренятах, Дроздах, Новиках, Нагорных – коттеджные поселки, которые пользуются популярностью среди тех, кто городской суете предпочитает деревенскую неспешность. Участники нынешнего Дня сельского совета, традиционного выездного семинара-совещания, в рамках одного дня стараются охватить максимум объектов, разной направленности. Посещение фельдшерско-акушерских пунктов – это обязательная программа, ведь это медицинская помощь шаговой доступности, а еще диспансеризация и профилактика вредных привычек. Местные фельдшеры и давление измерят, и укол необходимый сделают, и проведут беседы о вредности пьянства. Здравоохранение, культура, конечно, образование. Бобренятский ясли-сад небольшой и по-домашнему уютный. Здесь дети не только сельчан, некоторые горожане тоже выбирают именно это дошкольное учреждение. Что касается торговли, то, в целом, в районе функционирует сеть магазинов, где местные жители могут приобрести товары первой необходимости, крупногабаритные вещи можно предварительно заказать. В рамках проведения Дней Сельского Совета участники мероприятия подробно знакомятся с инфраструктурой, проверяют состояние дорог и частных подворий. В год Малой Родины особое внимание –

наведению порядка на земле, хотя этот вопрос всегда в приоритете.

Участники нынешнего Дня сельского совета также побывали на площадке в Козенках, где строится храм в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Возведение церкви ведется поэтапно, по мере поступления финансов. В этом году у храма появился уникальный купол, единственный в районе. Многое еще предстоит сделать. Но здесь надеются, что с Божьей помощью и помощью мирян церковь откроется уже следующей зимой.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ