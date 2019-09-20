День без автомобиля. ГАИ и экологи предлагают присоединиться к акции

На велосипед вместо машины 22 сентября пересядут десятки тысяч людей во многих странах планеты. А накануне Всемирного дня без автомобиля присоединиться к полезной акции мозырянам предлагали сотрудники Госавтоинспекции и экологи. Во время профилактической акции специалисты-лаборанты анализировали уровень выбросов в атмосферу от топливных источников. Как оказалось, концентрация вредных веществ в проверенных автомобилях норму не превышает. Правда, это скорее исключение, чем правило.

Главные лозунги Всемирного дня без автомобиля – «Скажи НЕТ выхлопным газам» и «Скажи ДА здоровому образу жизни». Внести личный вклад в экологию Мозырщины может каждый. Достаточно пару раз поменять личный комфорт на общественный транспорт, или объединиться с соседями, добираясь на работу. Или просто прогуляться пару остановок до офиса пешком. Причем, делать это можно не только 22 сентября, но и во все оставшиеся 364 дня в году.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ