Делать добрые дела просто! Осенняя вечеринка в поддержку бездомных животных от «ALEXIS DANCE GROUP»

Делать добрые дела просто! Уверены в Центре современного искусства «ALEXIS DANCE GROUP». Заявили, свой 21 творческий сезон откроют крутым благотворительным движем! Осенняя вечеринка была проведена в поддержку общественной организации защиты животных «Верные друзья».

Делать добрые дела просто! Уверены в Центре современного искусства «ALEXIS DANCE GROUP». Заявили, свой 21 творческий сезон откроют крутым благотворительным движем! Осенняя вечеринка была проведена в поддержку общественной организации защиты животных «Верные друзья».

Эти подростки в мозырском приюте для бездомных животных впервые. Девчонки не могут сдержать свои эмоции, а эмоции весьма полярны. Радость, что дворняжки обрели дом, точнее общежитие, и грусть от того, что столько никому не нужных животных.

Катя Смолвж год назад подобрала с улицы маленькую собачку, которая стала не частью интерьера, а полноценным членом семьи. А как по- другому, ведь это живое существо.

Девчонок, которые в этот раз приехали в приют, объединяет не только любовь к животным. Все они воспитанницы Центра современного искусства «ALEXIS DANCE GROUP». Директор и художественный руководитель Александр Зенченко решил начать 21 творческий сезон с благотворительной акции в поддержку общественной организации защиты животных «Верные друзья». Гостям осенней вечеринки предлагалось прийти не только с хорошим настроением, но и с чем-нибудь нужным для бездомных животных: кормом, ветпрепаратами, необходимыми вещами для постояльцев приюта. А уже на следующий день все собранное передали непосредственно волонтерам в руки. Помочь бездомным животных, а главное обратить внимание на долгоиграющую проблему, которую порождает безответственное отношение к тем, кого приручили. В Алексисе уверены, помощь бездомным животным станет постоянной акцией. И в приют они вернутся.

Изначально приют создавался как пункт временного пребывания для безнадзорных животных, однако для большинства четвероногих он стал постоянным домом. Сейчас здесь более 100 собак, это максимум. Но если это было бы единственной проблемой… Ситуация была бы если не решаема, то хотя бы контролируема. Однако сюда постоянно привозят четвероногих, которые по тем или иным причинам стали не нужны своим хозяевам и это не считая тех, кто изначально родился на улице.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ