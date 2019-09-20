Безопасность труда – составная часть производственного процесса. Выездного День охраны труда

Безопасность труда – составная часть производственного процесса – это тема выездного дня охраны труда, который прошел в Мозырском районе. Мероприятие было выездным. Участники посетили производственные объекты Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база «Криничная».

Выездные дни охраны труда проводятся один раз в квартал. Каждый раз участники, среди которых инженеры по охране труда, руководители организаций, посещают разные предприятия. Очередной День охраны труда было решено провести на базе КСУП «Экспериментальная база «Криничная. Эксбаза – предприятие многопрофильное. Почти 8,5 тысяч гектаров сельхозугодий, 7 тысяч голов крупного рогатого скота, мясное и молочное направление, производство семян зерновых, элитных семян картофеля, кукурузы.

Местом проведения подобного мероприятия эксбаза выбрана не случайно. ДТП, произошедшее в начале этого года, в котором пострадала сотрудница эксбазы, пополнило статистику несчастных случаев на производстве. Кроме этого, опыт по охране труда здесь накоплен немалый. И его можно продемонстрировать наглядно.

Участники семинара посетили производственные помещения и цеха кукурузокалибровочного завода. Производственная мощность предприятия – 25 тысяч тонн початков в сезон. Производство потенциально опасное. В том числе, из-за высокой концентрации пыли.

Обучение специалистов, специальные учения, спецодежда и средства защиты. 9 пожарных гидрантов на территории в 4,5 гектара, система оповещения и пожаротушения на случай ЧП. Побывали участники в приемном отделении, отделении калибровки. Отдельно остановились на работе цеха протравления. Для уничтожения насекомых и грибков здесь используют инсектициды и фунгициды. Поэтому внимание к охране труда здесь особое. Участники задавали интересующие профессиональные вопросы, ответы на которые не всегда можно найти в инструкциях по охране труда. Несмотря на проводимые меры и мероприятия, в районе наблюдается рост производственного травматизма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участники посетили также машинно-тракторный парк эксбазы и строительную площадку будущей фермы. Увиденное обсудили на пленарном заседании, которое прошло в райисполкоме.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ