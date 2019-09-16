«Автюки-2019». Праздники в агрогородках

Жители «Автюков», Великих и Малых, а также сельчане из соседних агрогородков , гордятся своим фестивалем народного юмора. Даже не гордятся, а правильнее сказать «ганарацца». Хотя главное мероприятие проходит в райцентре, но фестивальное движение зародилось именно здесь. Уже традиционно фестиваль стартует в деревнях. В агрогородках организовываются праздничные мероприятия. Деревенский праздник – это посиделки одной большой семьи. Все друг друга знают, атмосфера самая что ни на есть душевная.

Собрались по поводу фестиваля юмора, поэтому шутки, прибаутки, анекдоты. Уметь вызвать улыбку у собеседника для местных жителей – это дело чести.

В агрогородках Калинковичского района фестиваль народного юмора проходит на нескольких площадках одновременно. Творческие коллективы по ним гастролируют, сменяя друг друга. Таким образом, получается замкнутый круговорот юмора. Песни, танцы, шашлыки, для детей – аттракционы. Автюки не зря сравнивают с украинской Одессой. Местные жители за словом в карман не полезут.

На стартовое фестивальное мероприятие, которое проходит в районе, собираются и гости, чтобы воочию прочувствовать местный колорит, прикоснуться к истокам белорусского юмора.

Автоковцы рады повышенному к себе вниманию. К слову, это особый народ. Шутки во время застолий, и в работе, и в быту . Самые веселые и юморные – для автюковцев – это не просто имидж, это образ жизни.

Веселье, веселье и еще раз веселье. Первый фестивальный день прошел действительно ярко, согласно всем праздничным юмористическим канонам.