29 сентября – День патрульно-постовой службы милиции

И днем, и ночью, при любой погоде патрульные милиционеры заступают на службу. Именно они следят за порядком и спокойствием на наших улицах. И хотя их будни не похожи на приключенческие сериалы, есть одна общая деталь: как в кино, так и в реальности, главное – надежное плечо напарника.

Сергею Ксенда еще нет и 30-ти, но он уже может смело делиться опытом с более молодыми напарниками. А еще точно знает, что нужно хорошему сотруднику патрульной службы.

Рабочий день патрулей начинается, когда офисные сотрудники как раз спешат домой. И длится до утра. Существует два вида патрулирования – пеший и автомобильный. За каждым из них закреплена своя территория. Обязанности этих милиционеров – охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан, а также пресечение преступлений. Подвыпившие граждане, а также семейные скандалисты, можно сказать, — основная категория. Впрочем, бывают в практике и случаи посерьезнее.

Находиться на боевом посту сотрудники патрульно-постовой службы будут даже в свой профессиональный праздник: он отмечается 29 сентября. На дежурстве примут и поздравления от родных и близких, и, конечно, коллег и руководства.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ