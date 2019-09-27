27 сентября в Мозыре начали поэтапно включать отопление

27 сентября в Мозыре начали включать отопление. Решение принято Мозырским райисполкомом. Подключение батарей всегда проходит в несколько этапов. Первыми начали обогревать учреждения социальной сферы: школы, детские сады, медицинские и лечебно-профилактические учреждения. Следующий на очереди – жилфонд. По нормативам, для подключения к отоплению домов среднесуточная температура в течение 5 суток должна продержится на отметке 8 градусов и ниже. Что, по всей вероятности, произойдет не скоро. По прогнозам синоптиков в субботу днем ожидается +14, в воскресенье — +17, а в понедельник совсем тепло – +19 градусов. Не намного холоднее будет по ночам. Что касается организаций и предприятий, отопление здесь включают по заявительному принципу, то есть после обращения руководителей.