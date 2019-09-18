18 сентября в Мозырском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали 4 человека

18 сентября в районе 8 утра мозырянин, 1983 года рождения, за рулем Ниссана очень спешил на работу, в промзону. Желание сократить время в дороге вопреки правилам стало причиной серьезного ДТП. Мужчина рискнул совершить обгон в месте, где это запрещено: на обозначенном пешеходном переходе вблизи перекрестка на Творичевку. Чтобы опередить колонну из автомобилей, Ниссан выехал на полосу встречного движения. В это время по ней двигался грузовой автомобиль, водитель которого, во избежание столкновения с легковушкой, пытался съехать на обочину. Однако столкновения избежать не удалось. Ниссан врезался в большегруз, причем от удара легковую машину откинуло и она задела попутный автомобиль Пежо. В аварии пострадал водитель Ниссана и трое пассажиров, двое коллег и супруга. На данный момент в отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».