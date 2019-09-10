10 сентября – День профилактики суицидов

Глобальная цель Всемирного Дня предотвращения самоубийств, который приходится на 10 сентября, — снижение суицидальной активности населения. Причин, по которым люди самостоятельно уходят из жизни множество: от одиночества и возрастных кризисов до психических расстройств личности. Специалисты говорят, у каждого человека – свой эмоциональный порог. И если кто-то трудности преодолевает практически играючи, то у других сложные жизненные периоды сопровождаются депрессиями и, зачастую, мыслями о возможности суицида.

Получить квалифицированную психологическую помощь в Мозыре сегодня можно в городских поликлиниках и больнице. Врачи-психотерапевты принимают в женской консультации и психоневрологическом диспансере. Психолог работает при территориальном центре социальной защиты населения. За помощью обращаются люди с тревогой и депрессивными состояниями, семейными проблемами и нарушением сна, неврозами и фобиями. Большинство пациентов приходят к специалистам самостоятельно. Но бывает, что близкого человека нужно взять за руку и отвести.

Важно помнить, обращение за психотерапевтической и психологической помощью не влечет за собой социальных последствий! И в период, когда в жизни возникли такие проблемы, нужно думать о здоровье, качестве жизни, а не следовать ложным убеждениям, лишая себя своевременной помощи.