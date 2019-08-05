Житель Мозыря попался при перевозке похищенной соломы. Мужчине придется заплатить штраф

Поздним вечером 3 августа сотрудники ГАИ возле деревни Романовка остановили для проверки грузовой автомобиль, груженый сеном. Инспекторы решили выяснить, откуда и куда везет груз водитель в субботний день. Оказалось, что безработный мозырянин, 1971 года рождения, похитил с поля сельскохозяйственного предприятия «Слободское им. В.И.Ленина» два рулона соломы и планировал привезти к родственникам. За совершение хищения жителю райцентра придется заплатить штраф в размере 51 рубль. К слову, два рулона соломы стоят 49 рублей 80 копеек.