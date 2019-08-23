Заседание районного исполнительного комитета

В очередном заседании Мозырского районного исполнительного комитета, кроме членов исполкома и руководителей предприятий и организаций, участие приняли высокопоставленные гости. В президиуме – министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган и Константин Константинович, заместитель Министра по налогам и сборам Владимир Муквич, депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Николай Рассоха. На повестке дня три вопроса. Первый из которых касается наведения порядка на земле. Отчет перед собравшимися держал Максим Киселев, начальник управления землеустройства Мозырского райисполкома. В докладе факты, примеры, статистика. В наведении порядка участие принимали и как ответственные службы, так и простые мозыряне. Благоустраивали город, не забывали о сельских населенных пунктах. Традиционными для Мозырщины стали Дни сельских советов и микрорайонов. Для сельских населенных пунктов и районов города – это своеобразный экзамен. В сентябре он состоится в Козенках и «Заречном». Конечно, основная нагрузка по наведению порядка лежит на службе ЖКХ. Пристальный контроль за исполнением всех предписаний ведет отдел архитектуры и строительства. Министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган напомнил, что Мозырь входит с список 11 городов, по которым созданы программы ускоренного развития. Одну из таких программ курирует Министерство связи и информатизации. Ее название «Умный город». Внедрение новых технологий должно сделать жизнь жителей райцентра еще комфортнее.

Вторым вопросом рассмотрели подготовку учреждений образования к новому учебному году. На Мозырщине их 80. За лето все школы, детские сады приведены в порядок. Выполнены все рекомендации, предписания контролирующих органов. Паспорта готовности получили 79 учебных заведений. Еще один важный вопрос – итоги работы с обращениями граждан и юридических лиц. Количество обращений возросло почти на 13%. Рост произошел по вопросам ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, землепользования, торговли и качества оказания услуг, организации работы служб. Каждое обращение анализируется. По мере возможности вопросы решаются. Работа с обращениями сегодня рассматривается, как один из важнейших критериев эффективности деятельности райисполкома и его структурных подразделений.

По всем рассмотренным на заседании вопросам приняты соответствующие решения. Контроль за их исполнением возложен на ответственных лиц.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ