Запрет на посещение лесов введен на территории Мозырского района

Запрет на посещение лесов введен в девяти районах Гомельской области. С 29 августа закрыты для посещения и леса Мозырщины. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства. Интерактивная карта постоянно обновляется. По ней можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе.

Согласно Лесному кодексу решение о введении запрета на посещение лесного фонда в пожароопасный сезон принимают местные распорядительные и исполнительные органы. Ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра. Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности.

За нарушение запрета предусмотрена ответственность. Это может быть предупреждение или штраф до 25 базовых величин. Если же в результате пострадает лес или торфяник, сумма штрафа может возрасти вдвое.

Введение запрета на посещение лесов — мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.