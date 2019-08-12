За 8 килограммов незаконно пойманной рыбы мозырянин заплатил 4 190 белорусских рублей штрафа

Сотрудники Мозырской инспекции охраны животного и растительного мира задержали с поличным браконьера. Рыбак вне закона был с хорошим уловом.

За 8 килограммов пойманной рыбы мозырянин заплатил 4 190 белорусских рублей. Причем, рыба была отнюдь не экзотических видов, а своя, местная: линь, карась, щука, окунь. Просто мужчина рыбачил запрещенным орудием лова – наставкой. Это своего рода ловушка, изготовленная из металлических прутьев и сетевого капронового полотна. В связи с тем, что в действия браконьера усматривались признаки преступления согласно статье уголовного кодекса – незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере, на место было вызвана следственно-оперативная группа. По месту жительства браконьера также были обнаружены запрещенные орудия рыболовства, а именно 3 сети из лески.