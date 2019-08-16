Хобби – реконструктор

Андрей Борисов работает инженером на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, а в свободное от работы время он с головой погружается в историю: изучает быт наших предков, шьёт костюмы былых эпох и выезжает на специальные исторические фестивали. Андрей – молодой реконструктор. Но уже со своей небольшой коллекцией. В ней – копии боевых и повседневных комплектов викингов одиннадцатого века и шляхты времен Речи Посполитой. Реконструкторов в нашей стране очень много, они объединяются в небольшие клубы. Увидеть, чем они занимаются, можно на специальных фестивалях. Там же можно наглядно познакомиться с бытом, культурой, постановкой боевых сражений разных эпох. Увлечение реконструкцией у Андрея началось в 2012 году после того, как он побывал на фестивале «Наш Грюнвальд». Молодой человек вдохновился и захотел стать частью этого движения. Первые заработанные студенческие деньги Андрей потратил на ткань для костюмов. В целях экономии, решился на эксперимент. Взял в руки нитку с иголкой. Однако, как говорится, первый блин комом. Две сшитые Андреем рубахи, оказались с неправильным кроем, и ему пришлось всё переделывать сначала.

В Мозырском клубе реконструкторов 8 человек. Все они утром идут на работу, а когда собираются вместе, превращаются в ремесленников, пехотинцев, пушкарей, каштелянов и воевод. Оказывается, в нашей стране очень много мастерских, которые занимаются изготовлением муляжей холодного оружия. Причем выбрать его можно на любой вкус и цвет: по разной стоимости и для любой эпохи. Изготовление мечей и сабель полностью легально, так как оружие не имеет боевой заточки.

Да уж, коллекционировать оружие – занятие не из дешёвых. Ткани, кстати, для костюмов должны использоваться только натуральные: шерсть, лён и шёлк. Хлопка в 17 веке на территории Беларуси ещё не было.

В клубе Андрей научился стрелять из лука и обучается фехтованию на саблях. Сейчас он частый гость фестивалей реконструкторов. Для него боевые сражения – это не просто экстрим, это эмоциональная и физическая подпитка. В планах у мозырского реконструтора –доделать полный боевой комплект обмундирования шляхты 17 века, а затем собрать комплект доспехов для конных турниров. Сейчас же Андрей готовится к новому фестивалю «Шотландские забавы», который пройдёт уже на следующих выходных в деревне Сула Минской области. Поэтому собирайте хорошую компанию и встретимся там!

Виктория Купрацевич, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ