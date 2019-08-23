Выездной прием проведет исполняющий обязанности начальника Гомельской таможни, первый заместитель начальника Гомельской таможни Игорь Лукович

Информируем граждан и представителей субъектов хозяйствования, что 29 августа 2019 г. с 12 до 13 на базе Мозырского районного исполнительного комитета (пл. Ленина, 16, г. Мозырь) состоится выездной личный прием граждан

и представителей юридических лиц исполняющим обязанности начальника Гомельской таможни, первым заместителем начальника Гомельской таможни Луковичем Игорем Ивановичем.

Предварительная запись на прием будет осуществляться сотрудниками райисполкома по телефонам 8 (02363) 2 21 46, 8 (02363) 2-22-30.