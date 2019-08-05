Победителей районного этапа молодежного конкурса «Властелин села-2019» определили на Мозырщине. Соревнования, которые прошли в Михалковском сельсовете, стали настоящий праздником семьи и любви.

За победу в районном этапе республиканского конкурса «Властелин села-2019» сражались десять семей – по одной от каждого сельсовета Мозырщины. Главные критерии – возраст одного из родителей не старше 31 года и постоянная прописка в сельской местности. Организаторы – райисполком, районный Совет депутатов и комитет БРСМ, — подготовили для конкурсантов серьезную соревновательную программу.

Еще до конкурса рисунков на асфальте дети вместе с родителями представили творческие визитки и презентовали свои подворья. Членов жюри и гостей конкурса умелые хозяйки приглашали на дегустации. У каждой семьи – свои кулинарные изыски и авторский подход к оформлению блюд. Рядом с каждой хозяйкой-женой – заботливый муж. Хотя, признавались женщины, уговорить глав семейств на участие в проекте, оказалось одной из сложнейших задач.

Еще одно весомое препятствие – конкурс по распиловке бревна. Как синхронно работать некогда привычным для сельского жителя инструментом, поняли не все семьи сразу. Да еще и после этого, нужно было бревна разрубить, а из полученных дров аккуратно выложить слово «Семья».

У каждой семьи для участия в конкурсе – своя мотивация.

В спортивной эстафете проявлять пришлось природную сноровку и ловкость. А в целом, жюри оценивало творческий подход и командный дух каждой семьи-участницы. По итогам всех состязаний победу одержала семья Ярош из Криничного сельсовета.

Призы для тех, кто дружно живет и умеет трудиться, соответствующие – от жк-телевизора до необходимой бытовой техники. Подарки получили все, без исключения – победители, призеры и участники. Отдельным конкурсантам вручены призы по номинациям. Совсем скоро семья Ярош представит Мозырщину на областном этапе конкурса.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Евгений Степанов. ТКМ