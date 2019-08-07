Велосипедистка сбила ребенка

Прогулка с маленьким ребенком для одной из мозырских семей обернулась несчастным случаем. На годовалую девочку наехала велосипедистка и скрылась с места происшествия. В поисках свидетелей в студию телеканала обратились родители.

Малышке Мие еще нет полутора лет, понятное дело, что на каждую свою прогулку она выходит строго под родительским контролем. К сожалению, оказалось, что даже рядом с папой можно пострадать в результате несчастного случая. Причина – банальная невнимательность третьего участника истории.

Даже сегодня, спустя некоторое время после происшествия, Дарья не может сдержать эмоции. Невооруженным взглядом видно, тротуарная дорожка на этом участке улицы Мира достаточно широкая, чтобы можно было объехать маленького пешехода. Но больше всего родителей возмущает другое.

Розыском велосипедистки занимаются сотрудники правоохранительных органов. Родители Мии внимательно следят за расследованием и в студию телеканала предоставили фото предполагаемой нарушительницы правил дорожного движения. Если вы узнали девушку на снимке, просьба позвонить по номеру 102. Тем временем, в милиции еще раз обращаются к родителям как детей-велосипедистов, так и детей-пешеходов, с просьбой не забывать о профилактике и важности личного примера.

Основными причинами ДТП с участием детей являются переход проезжей части дороги в неустановленном месте, переход перед близко идущим транспортом, переход на запрещающий сигнал светофора, выход на дорогу из-за стоящего транспортного средства, игра на проезжей части или в непосредственной близости от нее. Только в этом году на Мозырщине с участием детей произошло четыре аварии. Две из них – летом, когда пострадали несовершеннолетние, играющие во дворах.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ