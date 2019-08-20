17 августа в районе пяти утра водитель 2001 года
рождения, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», на ул. Нефтестроителей совершил наезд на мужчину, 1957 года рождения, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пешеход с многочисленными переломами был доставлен в больницу. ГАИ разыскивает свидетелей и очевидцев. Информацию просьба сообщить по номеру
+8 (029)2204668
Рубрика: Новости
В выходные в Мозыре произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. ГАИ ищет свидетелей
20 августа 2019, 19:32
17 августа в районе пяти утра водитель 2001 года