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Рубрика: Новости

В выходные в Мозыре произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. ГАИ ищет свидетелей

20 августа 2019, 19:32

17 августа в районе пяти утра водитель 2001 года
рождения, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», на ул. Нефтестроителей совершил наезд на мужчину, 1957 года рождения, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пешеход с многочисленными переломами был доставлен в больницу. ГАИ разыскивает свидетелей и очевидцев. Информацию просьба сообщить по номеру
+8 (029)2204668

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