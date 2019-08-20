В выходные в Мозыре произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. ГАИ ищет свидетелей

17 августа в районе пяти утра водитель 2001 года

рождения, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», на ул. Нефтестроителей совершил наезд на мужчину, 1957 года рождения, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пешеход с многочисленными переломами был доставлен в больницу. ГАИ разыскивает свидетелей и очевидцев. Информацию просьба сообщить по номеру

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