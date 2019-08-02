В районе появились первые тысячники. В лидерах по намолоту и перевозке зерна комбайнеры и водители совхоз-комбината «Заря»

Сергей Ахраменко на лобовое стекло своего комбайна «Полесье» с гордостью клеит специальную наклейку «1000 тонн» и десять красных звезд – по одной за каждый намолоченный центнер зерна. Хлеб комбайнер «Зари» убирает уже несколько сезонов подряд. Профессию и секреты успеха перенял от отца, династию продолжает достойно. Именно он – первый на Мозырщине, кто преодолел заветный рубеж.

«Заря» – многолетний бесспорный лидер района. Во время уборочной кампании за коллективом этого предприятия сложно угнаться, и в прямом, и в переносном смыслах. Уже сегодня аграрии «Зари» преодолели десятитысячный рубеж в намолоте зерна. В полях агрогородка Махновичи награждали тружеников полей. Комбайнеры и их помощники, водители и агрономы в один голос утверждают, за хорошим результатом стоят трудолюбие и регулярное техническое перевооружение.

Тяжелый труд и стремление к большим объемам намолотов – это еще и приятные бонусы. Аграриев поощряют на самих предприятиях, в том числе, и материально. Подарки и благодарственные письма «тысячникам» вручаются и от руководства района.

Для представителей профсоюза уборочная страда – тоже жаркое время. Необходимо не только чествовать лучших, но и внимательно следить за условиями труда.

Уборку зерновых культур на Мозырщине планируют завершить в течение пяти-шести дней. Уже убрано 75% площадей. Погода в нынешнем сезоне, конечно, проявила свой характер. Но общий намолот, по оценкам специалистов, будет не меньше запланированного. Пока главная задача – убирать максимально быстро и без существенных потерь. Поэтому и утренняя пауза для награждения – небольшая: ценится каждый час солнечной погоды.