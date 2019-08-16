В районе деревни Провтюки украинский тягач, буксировавший цистерну со сжиженным газом, попал в ДТП

В ночь на 16 августа вблизи деревни Провтюки Мозырского района украинский тягач, буксировавший цистерну со сжиженным газом, попал в ДТП. Инцидент произошел около 02.00 на трассе Р32. По предварительной информации, на закруглении дороги у грузового автомобиля вырвало сцепное устройство. Кабина осталась на проезжей части, а цистерна съехала в кювет и опрокинулась. Известно, что днем ранее цистерну заправили на Мозырском МПЗ газом пропан-бутан в количестве 18,5 тонны. Большегруз направлялся в сторону пункта пропуска Александровка. В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают спасатели и газовые службы.