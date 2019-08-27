В Прудке в магазине покупатель попытался украсть литр пива. Но продавец отстояла товар

В Мозырском районе в одном из сельских магазинов клиент попытался украсть литр пива. Но продавец отстояла вверенное ей имущество.

Обычный будний день, обычный сельский магазин, но необычная история. В деревне Прудок в местный магазин пришли женщина и мужчина. Пока женщина рассчитывалась на кассе за пельмени и всячески старалась отвлечь продавца, ее спутник попытался литр пива спрятать у себя под майкой. Но не тут-то было. Бдительный продавец заметила сей факт и, естественно, возмутилась, покрывать ущерб ей пришлось бы из своего кармана. Между покупателем и продавцом завязалась драка. Крики услышали прохожие и вызвали милицию. Злоумышленник с подругой ретировались. Бутылка пива осталась в магазине. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. В отношении мужчины, который, к слову, уже был ранее судим, возбуждено уголовное дело. За грабеж с применением насилия не опасного для жизни ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ