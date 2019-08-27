В Мозырском районе в результате пожара уничтожено 30 скирд сена, принадлежащих сельскохозяйственному предприятию «Слободское им. Ленина».

Житель Мозыря собрался в гости к брату, в Слободу. Рейсовому автобусу предпочел велосипед. Своего не было, поэтому его украл. По дороге остановился в поле справить нужду. Сторож видел, как после его отъезда вспыхнула скирда сена. Огонь распространился моментально. В итоге уничтожено 30 скирд сена, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию «Слободское имени Ленина». По приметам сотрудники роты патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Скорее всего, велосипедному вору придется отвечать еще и за поджог.