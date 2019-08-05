На территории области продолжаются мероприятия по специальной программе «Мак». В Мозырском районе уничтожено 720 кг дикорастущей конопли.

Возле деревни Дрозды патрульные совместно с коллегами из наркоконтроля обнаружили земельный участок площадью почти что в полгектара, на нем росла конопля. Сотрудники обследовали участок и установили, что кусты наркосодержащего растения дикорастущие, признаков посева, обработки или полива нет. Учитывая особенности ландшафта, механизированную технику использовать было нельзя. Пришлось избавляться от каннабиса вручную, а затем сжигать. Вес составил 720 кг. На сегодняшний день это самый большой выявленный участок конопли в районе. С начала проведения специальной программы «МАК» на территории Мозырщины выявлено 47 фактов незаконных посевов мака и конопли на площади два с половиной гектара. Общий вес уничтоженного наркозелья составил 1226 кг.