В Мозырском районе спасатели вытащили корову из двухметрового заброшенного колодца

Утром 11 августа мозырским спасателям поступило необычное сообщение – помощь понадобилась… корове. В деревне Бибики животное провалилось в заброшенный пустой колодец глубиной около 2 метров, хозяйка не смогла самостоятельно достать буренку. Для проведения спасательной операции спасатели позаимствовали технику у экспериментальной базы «Криничная». При помощи Амкадора, хозяйственного пожарного рукава и парашютной стропы животное было извлечено. К слову, все закончилось благополучно, корова не пострадала.