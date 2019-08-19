В Мозырском районе решил порыбачить сетями житель Наровли

В Мозырском районе решил порыбачить житель Наровли и отправился на рыбалку сетями. Это при том, что еще месяц не прошел с того момента, как он был судим за аналогичное правонарушение.

На одни грабли дважды или убежденный браконьер. На пойме Припяти возле деревни Барбаров инспекторы охраны животного и растительного мира остановили для проверки мужчину, который рыбачил с лодки. Как оказалось, личность рыбака им хорошо известна. Не так давно он был задержан за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в крупном размере. Несмотря на это он и сейчас отправился на рыбалку сетью, однако не успел довести начатое дело до конца. В отношении убежденного браконьера начат административный процесс. По данному факту проводится разбирательство.