В Мозырском районе горел трактор с 11 тюками соломы.

6 августа в службу спасения поступило сообщение – в Мозырском районе на автодороге Митьки-Стрельск горит трактор. Сельскохозяйственная техника перевозила солому. Предварительно, искра из выхлопной трубы двигателя внутреннего сгорания попала в прицеп. Тюки вспыхнули моментально. Огонь перекинулся на кабину, уничтожен и моторный отсек. Спасатели пожар ликвидировали. Собственник трактора — государственное предприятие «Мозырская передвижная механизированная колонна №27».