В Мозыре проводится конкурс на лучший двор. собственников. В этом году заявки подали 22 товарищества собственников

В Мозыре проводится конкурс на лучший двор товарищества собственников. В этом году заявки на участие подали 22 товарищества. Чем на этот раз удивляли комиссию и какие составляющие должны быть для успеха? Несколько дворов-участников посетила наша съемочная группа.

Дом 167 по бульвару Юности утопает в цветах, радует глаз аккуратными клумбами, стриженными газонами и небольшими архитектурными формами. Под окнами даже появился мини-фонтан. В этом году жильцы дома претендуют на призовое место в конкурсе на лучший двор, который проводит райисполком. Конкурс проходит в Мозыре уже второй год подряд. Он стартовал 1 мая. В этом году заявки на участие подали 22 товарищества. Лучшие из них получат денежные призы. Таким образом, городские власти стимулируют жителей домов товариществ собственников благоустраивать дворовые территории.

На ул. Мира возле дома №10 много цветов, аккуратные лавочки. Сказочные персонажи оживили стены у входов в подъезды. В этом году жильцы обновили детскую площадку, закупили новые горки.

Жильцы дома 37 по ул. Интернациональной тоже установили во дворе новый детский городок, даже в имеющихся стеснённых условиях. У подъездов пышущие зеленью кустарники, деревья и цветы. Ну и конечно следит за всем этим всевидящее око видеокамеры.

Кстати, видеонаблюдение установлено во всех домах, принявших участие в конкурсе. Можно сказать, это хороший тон и обязательное условие комфортного проживания. Еще одно новое веяние – вывод квартир на первых этажах из жилого фонда. В доме 155 по бульвару Юности часть первого этажа заняла аптека, которая весьма удачно вписалась в облик жилого дома.

Через дорогу – еще один участник. Дом 40 на Тимофея Абрамова тоже в числе претендентов на приз. Для этого жильцы приложили немало усилий.

Конкурс на лучший двор завершился 20 августа. Но победители пока не названы. Итоги озвучат на Дне города. Лучших наградят прямо на сцене в торжественной обстановке. Приз за первое место – 70 базовых, за второе – 30. На эти деньги жильцы смогут сделать свой двор еще лучше.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ