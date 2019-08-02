В Мозыре появились «Сочные дворики». Детские площадки установлены в рамках конкурсного проекта

На конкурс «Сочный дворик», который весной этого года объявил известный белорусский бренд, мозырянами было подано 190 заявок. Жильцы многоэтажек устраивали праздники для соседей, флешмобы, рисовали, пели и танцевали. И все для того, чтобы в их дворах появились современные многофункциональные игровые комплексы. Победителей оказалось двое: детские площадки проекта «Сочный дворик» установили по адресам ул. Пролетарская, 57 и Бульвар Юности, 163. Открытие еще одной состоялось в конце июля в городском парке «Победа».

«Сочные дворики» рассчитаны на возраст от 2-х лет. В установленных современных комплексах есть все для отдыха и развития детей: качели и горки, канат, кольца, рукоход и другие элементы. Большой акцент организаторы проекта сделали на полезность и безопасность. И, конечно, на те радостные эмоции, которые получают малыши, играя на яркой и действительно «сочной» площадке.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ