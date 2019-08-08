В Мозыре пенсионер избавился от надоевших кошек: он выбросил их с 9 этажа. Как сложилась их судьба?

Их называют братья наши меньшие. Они зависимы от человека. Но иногда люди не оправдывают доверие тех, кто беззащитен. Домашнее животное воспринимается как часть интерьера. В Мозыре пенсионер избавился от надоевших кошек жестоким способом: он выбросил их с 9 этажа.

Это Мишель. Молодая кошечка панически боится людей. При виде человека она старается убежать, скрыться на своих двух здоровых лапах, на четырех она больше никогда не сможет ходить. Диагноз неутешительный – перелом позвоночника, коша навсегда останется инвалидом. Сейчас она живет в семье Ирины Невмержицкой, председателя Общественной организации защиты животных «Верные друзья». А совсем недавно Мишель жила вот в этой квартире на девятом этаже. И именно из этого балкона ее и еще одну кошку выбросил бывший муж уже бывшей хозяйки.

У двух кошек, выброшенных с 9 этажа, судьба сложилась по- разному. Одной из них повезло: она приземлилась на лапы. Здоровое животное обратно забрала хозяйка. А вот жизнь Мишель сейчас в руках тех, кому не безразличны братья наши меньшие. А для правоохранителей Мишель сейчас наглядное доказательство жестокого обращения с животными. В отношении мозырянина, который избавился от котов таким способом, возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый пенсионер имеет 10 судимостей. В последний раз он освободился из тюрьмы два года назад. Мужчина находился под превентивным надзором. За то, что причинил увечье коту, ему максимально грозит до трех месяцев ареста, за нарушение требований превентивного надзора, наказание строже. Степень вины определит суд. А Мишель учится заново доверять людям. Но до сих пор в ее глазах появляется панический страх, когда к ней тянется рука человека.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ