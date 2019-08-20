В Мозыре 5-летняя девочка выпала из окна. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом берцовой кости

В Мозыре 5-летняя девочка выпала из окна своей квартиры. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом берцовой кости. Проверку проводит милиция.

В то дождливое утро мозырянин Иван Бондарев как обычно проходил мимо своего дома, под одним из балконов он услышал детский плач. Иван сразу бросился на помощь. Медики доставили девочку в больницу. У малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом берцовой кости. По факту получения травм милиция провела проверку. Оказалось, на момент происшествия девочка находилась в квартире вместе со своей старшей 16-летней сестрой. Малышка играла с домашним питомцем. Кот запрыгнул на подоконник, девочка за ним. Аналогичное происшествие произошло в конце мая в поселке Криничный. Тогда двухлетний малыш, который ненадолго остался без присмотра, выпал из окна квартиры на третьем этаже. Он оперся как раз-таки на москитную сетку. Ребенок в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение. Спустя месяцы мальчик до сих пор находится на лечении.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ