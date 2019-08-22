В Калинковичском районе во время земляных работ нашли арсенал времен Великой Отечественной войны

В деревне Малые Автюки местный житель проводил земельные работы на своем подворье. Трактор копал яму для отходов. Среди песка в очередном ковше хозяин дома увидел железные предметы, похожие на военные снаряды. Мужчина сообщил об опасной находке в милицию. В ходе осмотра места обнаружения были найдены 40 минометных мин калибра 50 мм, 2 артиллерийских снаряда калибра 120 мм и немецкая осколочная противопехотная граната М24.Опасный арсенал времен Великой Отечественной войны саперы извлекли из земли, вывезли на специальный полигон и уничтожили.