В Калинковичском райисполкоме прием граждан по личным вопросам провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгений Адаменко

В Калинковичском райисполкоме прием граждан по личным вопросам провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгений Буниславович Адаменко. За помощью к народному избраннику пришли сразу несколько жителей райцентра.

Владислав Дедков пришел на прием, с проблемой, которую не удается решить самостоятельно. Парень учиться на заочном отделении столичного ВУЗа, но вот уже несколько месяцев не может найти работу. Как и все, кто пришел на прием по личным вопросам к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгению Адаменко, он рассчитывает на помощь. После недолгого конструктивного общения решение о трудоустройстве предложила Светлана Дергач, начальник управления по труду и соцзащите Калинковичского райисполкома. Евгений Адаменко пообещал взять вопрос под свой личный контроль. За время депутатской работы помощь в трудоустройстве оказана 45 жителям района. На прием по личным вопросам к депутату зачастую приходят люди с проблемами, решать которые необходимо на законодательном уровне. По итогам таких встреч депутатами вносятся необходимые поправки в законопроекты, чтобы решить существующую проблему что называется «на корню».

Всего на прием по личным вопросам к Евгению Адаменко на этот раз записалось 4 человека. Еще несколько жителей района пришли в назначенное время без записи. Проблемы с расчетом после увольнения, содействие в установке банкомата и терминала в агрогородке, трудоустройство, неправомерность увольнения… Самые простые вопросы решались прямо на месте. Некоторые проблемы требуют более детального изучения. При необходимости в компетентные органы будут направлены депутатские запросы. В любом случае ответ на поставленный вопрос получат все, кто сегодня обратился за помощью.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ