С 20 августа по 21 сентября по всей стране проходит республиканская профилактическая акция «В центре внимания – дети!». Она приурочена к началу учебного года, а главная цель — привлечение внимания общественности к проблеме травматизма и гибели несовершеннолетних на пожарах из-за того, что дети остались без присмотра.

В Мозыре местом проведения первого этапа республиканской акции «В центре внимания — дети» стал детский супермаркет и не случайно. Конец августа – горячая пора для родителей. До начала нового учебного года считанные дни, нужно успеть подготовиться к школе. Мамы и папы – адресаты профилактического мероприятия от МЧС. Мозырские спасатели подошли к делу творчески. На входе встречал заяц. Это мультяшный символ Министерства по чрезвычайным ситуациям, главный герой сериала «Волшебная книга МЧС». Заяц приглашал взрослых ответить на вопросы теста «5 шагов к спасению». Кто успешно сдавал экзамен по безопасности, получали благодарность и призы. Маленьких участников акции одаривали раскрасками, книжными закладками, буклетами и памятками. Напомнить, какие бывают чрезвычайные ситуации и как опасно, оставлять детей одних – цель профилактического мероприятия.

Неофициальные филиалы Мозырского ГРОЧС есть практически в каждой школе. Это отряды юных пожарных-спасателей. На них возложена серьезная миссия – нести профилактику в массы. Ребята показывают пример ровесникам, обучают школьников младшего блока, участвуют во всевозможных конкурсах и акциях.

Второй этап республиканской акции «В центре внимания- дети» пройдет с 1 по 14 сентября в общеобразовательных учреждениях. На школьных линейках, классных часах и родительских собраниях работники МЧС расскажут о главных правилах безопасного поведения в самых различных ситуациях – от школьной скамьи до дома. Помимо этого, в учреждениях образования пройдут плановые эвакуации и тематические «Уроки безопасности». В рамках третьего этапа спасатели охватят профилактикой дошкольные учреждения.