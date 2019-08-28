Православные верующие сегодня отмечают Успение Пресвятой Богородицы, который называется еще Первой Пречистой. Этот величайший праздник отмечается каждый год в одно и то же время. Ему предшествует Успенский пост.

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — один из двунадесятых, то есть самых больших православных праздников. Посвящен он событию, о котором не сказано в Евангелии, но о котором хорошо известно из Священного Предания Церкви. Само слово «успение» на современный русский язык можно перевести как «смерть», но смерть не в тяжких муках и страданиях, но как легкий сон и безболезненный переход от временной земной жизни к жизни вечной.

Успению Пресвятой Богородицы предшествовал двухнедельный Успенский пост, который по строгости не отличается от Великого. Непосредственно в сам праздник в храмах проходят торжественные литургии, верующие несут цветы к иконам Девы Марии