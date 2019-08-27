Ученик гимназии Владислав Дудковский стал победителем телевизионного шоу среди эрудированных школьников «Я знаю!»

Мозырский шестиклассник Владислав Дудковский стал победителем телевизионного шоу среди эрудированных школьников «Я знаю!». За победу своего учащегося гимназия имени Я. Купалы получила подарок.

Сенсорная интерактивная панель, которую выиграл шестиклассник гимназии Владислав Дудковский на телевизионном шоу «Я знаю!» будет установлена в одном из классов. Владислав застенчивый парень, но победой в суперфинале и баллами, которые он набрал, искренне гордится.

По словам Владислава, победить было непросто. К конкурсу готовили педагоги, готовился и сам. Вопросы касались буквально всех предметов, но конек мозырского школьника – математика и география. Подготовка – это важно, но важно и не растеряться от телевизионной атмосферы. На шоу своего ученика поддерживала классный руководитель, в победе Владислава Наталья Кузьменко не сомневалась. Гимназия уже давно стала эпицентром школьного интеллектуального движения. Идейный вдохновитель и организатор – местный педагог-психолог Ростислав Миневич. Руководство инициативу поддерживает.

В гимназии победой своего учащегося гордятся. Здесь также шутят, были бы шоу и конкурсы, а интеллектуалы у нас всегда найдутся.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ