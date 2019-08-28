Туристический слет ОАО «Мозырьсоль»

Участие в традиционном летнем корпоративном мероприятии на свой счет записали и солевики. Туристический слет прошел в районе деревни Боков и собрал большую заводскую семью.

Туристические слеты – одно из любимых летних мероприятий многих коллективов. И солевики – не исключение. Традиционный семейный праздник, как и прежде, организовали в районе деревни Боков. Здесь, в лесном массиве, среди красивой природы нашлось время и место, как для спортивных состязаний, так и для песен и танцев.

К живому общению, без современных гаджетов, зато с настроением и удовольствием, приучали и подрастающего поколения. Самой младшей участнице турслета – чуть больше двух лет. Но в составе одной из детских сборных малышка активно бегала эстафету. Развлечения нашлись для ребят самого разного возраста и для их родителей.

Пока дети рисовали аквагрим и участвовали в конкурсе плакатов, старшее поколение сражалось в дартс. Все вместе много пели и танцевали. Музыкальный позитивный заряд отдыхающим заводчанам давали артисты Дворца культуры «Строитель».