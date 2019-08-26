Туристический слет «Единство-2019»

Команда Мозырского района стала победителем областного туристического слета «Единство-2019». 22 команды со всех районом Гомельщины в течение трех дней сражались за лидерство. Палаточный лагерь участники турслета раскинули в одном из самых живописных мест нашего региона – на территории санатория «Сосны». На месте событий побывала и наша съемочная группа.

Едины и непобедимы! В течение трех дней – с 23 по 25 августа, — Мозырщина принимала областной туристический слет работающей молодежи. Огромный палаточный лагерь его участники разбили на территории санатория «Сосны». Живописный берег Припяти, уникальные природные виды, атмосфера дружбы и веселья. Что еще нужно для прекрасных летних выходных?

И все-таки главная составляющая туристического слета – соревновательная. В программе молодежного форума – творческие и развлекательные конкурсы – представление команды, лучшее блюдо и конкурс бивуаков. И много спортивных: сразу три полосы препятствий, спортивное ориентирование, дартс, пляжный волейбол.

Впервые слет «Единство» собрал работающую молодежь региона в 2004 году. Среди основных целей — укрепление и расширение связей между трудовыми и студенческими коллективами, популяризация туризма и здорового образа жизни в молодежной среде, организация полезного досуга.

Организаторами турслета на Мозырской земле выступили облисполком и райисполком и нефтеперерабатывающий завод.

Активная борьба за лидерство в турнирной таблице слета началась уже в первый вечер. Уже через час после открытия 22 команды-участницы представили на суд жюри творческие визитки. В этот вечер было много песен, танцев, шуток и смеха. А еще – патриотических и военных ноток. Ведь основная тема «Единства-2019» — 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ