Три ДТП с участием пешеходов произошли в Мозыре на прошлой неделе

Мозырские госавтоинспекторы проводят проверку по акту двух ДТП с участием несовершеннолетних, которые произошли 8 августа. На улице Рыжкова 39-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди 100» при выезде с перекреста на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 10-летнего пешехода, мальчик вместе с другом начал переходить дорогу на зеленый свет. Второе происшествие произошло в поселке Криничный. Папа 7-летнего мальчика остановил свой автомобиль у края проезжей части и высадил своего ребенка. Мальчик побежал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, за машиной отца. В этот момент его сбил автомобиль «Опель», под управлением 32-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. Оба мальчика были госпитализированы. Еще один наезд на пешехода произошел 10 августа. Примерно в 15:30 63-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Каравелла» двигаясь по бульвару Дружбы, совершил наезд на 18-летнего парня, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с травмами доставлен в городскую больницу.