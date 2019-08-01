Телеканал «Мозырь» стал первым в республиканском конкурсе на лучшее освещение деятельности профсоюзов Беларуси

Диплом победителя в номинации «Лучшее освещение деятельности профсоюзов на районном телевидении» коллективу вручили на торжественном собрании в здании райисполкома. Заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская поздравила журналистов телеканала и пожелала творческого вдохновения и новых профессиональных успехов.

Конкурс Федерации профсоюзов проводится ежегодно. Авторские репортажи, интервью, статьи и другие публикации о жизни и деятельности профсоюзных организаций оцениваются по нескольким критериям. В том числе, разнообразие жанров, наличие аналитических материалов, глубина раскрытия темы и творческая составляющая. По словам организаторов, на нынешний конкурс было прислано 120 работ. Из них выбрали пять, победивших в отдельных номинациях. Среди представителей Гомельской области награду в этом году получил коллектив редакции газеты «Светлагорскія навіны».