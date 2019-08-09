Строители Мозырщины отмечают профессиональный праздник

Во второе воскресенье поздравления с профессиональным праздником принимают те, кто отвечает за визуальный имидж Мозырщины, его инфраструктуру и жилье для местных жителей. В строительной отрасли региона сегодня трудятся более трех с половиной тысяч человек.

Строители Мозырщины принимают поздравления с профессиональным праздником! Открытые акционерные общества «Мозырский домостроительный комбинат», «Мозырьпромстрой», «Полесьестрой», общество с ограниченной ответственность «Лотос». Названия этих предприятий знакомы каждому. Ежегодно их сотрудники реализуют крупномасштабные проекты.

Так, благодаря усилия строителей «Мозырьпромстроя» в рекордно короткие сроки новоселье отметил Мозырский суд. Слаженную работу заказчика и генподрядчика в лице все того же «Мозырьпромстроя» отмечают и на объекте «Физкультурно-оздоровительный центр «Полесье-Арена». В это же время завершается реконструкция большой и малой чаш городского бассейна. Ежедневно на объекте работают порядка 150 строителей «Мозырьпромстроя». На заключительной стадии находится и реконструкция здания Мозырского районного отдела Следственного комитета. Уже в следующем году планируют вернуться в родной творческий дом артисты драмтеатра имени Мележа, на площадках которого сейчас трудятся специалисты структурных подразделений «Полесьестроя». Активное строительство продолжается и на крупнейших в истории Мозырщины торговых объектах. Кипят работы по возведения торгового центра на 20 тысяч квадратных метров на пересечении улиц Рыжкова и Мира. В микрорайоне «Молодежный», ведется строительство торгово-развлекательного центра Сatapulta. В 2019-м продолжаются и работы по реконструкции старого рынка на площади Горького. Не прекращается на Мозырщине, кроме того, ведется активными темпами, строительство жилья. Стоимость квадратного метра, по-прежнему, остается одной из самых низких по стране. Основная доля всего вводимого жилья принадлежит Мозырскому домостроительному комбинату. Среди актуальных предложений – таунхаусы в деревне Наровчизна. Предложения на строительном рынке есть и для приверженцев «квартирного» быта. За последний год сразу три многоквартирных дома «выросли» в районе торгового центра «Апельсин». И уже началось строительство четвертого. Первые жильцы заезжают в арендный дом на бульваре Юности. Завершено и строительство многоэтажки у городской больницы. По итогам первого полугодия 2019-го строители уже ввели в эксплуатацию 35,5 тысяч квадратных метров жилья. Это 55% процентов от годового задания.

Строители меняют облик предприятий, возводят дома и торговые комплексы. Практически ежедневно обновляют родной город. В последние годы активность стала еще заметнее. Стрелы башенных кранов – это признак того, что город развивается.