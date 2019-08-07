Стартовала приемка учреждений образования

Все летние каникулы образовательные учреждения Мозырского района вели интенсивную подготовку к новому учебному году. По традиции, в августе школы и детские сады с инспекцией посещают межведомственные комиссии.

До начала очередного учебного года – еще порядка трех недель, но классы городской гимназии уже готовы принимать своих учеников. В сентябре их количество увеличится сразу на 50: за счет добавленных первого и пятого класса. Что касается самого учреждения, здесь все лето красили стены, меняли парты, подбирали яркие краски для интерьера учебных классов и спален. В одном из кабинетов младшего блока, благодаря поддержке родителей и спонсоров, появилась интерактивная доска. Все с той же помощью, а также на выделенные бюджетные средства производилась замена пластиковых окон.

Интенсивную подготовку к учебному году и осенне-зимнему отопительному периоду вели во всех образовательных учреждениях Мозырского района. С сегодняшнего дня, строго по графику, администрации и педагоги школ и детских садов держат экзамен перед межведомственными комиссиями. Их работает две – в городе и на районе. В составе каждой — представители сферы образования, зонального центра гигиены и эпидемиологии, энергонадзора, пожарной службы. Все специалисты дадут экспертную оценку готовности образовательных учреждений по различным критериям. Затем выделится время на устранение недоработок. И уже в конце августа итоги приемки подведут на аппаратном совещании в райисполкоме и педагогической конференции.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ