Спектакль-хит Купаловского театра «Радзіва «Прудок» в Калинковичах прошел с аншлагом

Премьера состоялась в 2018-м. С тех пор его увидели более четырех тысяч зрителей. В этом году труппа театра отправилась в уникальный гастрольный тур «Полесские хроники». Генеральным партнером постановки и тура выступила компания velcom | A1, при поддержке которой «Радзіва «Прудок» посмотрели театралы Бреста, Пинска, Калинковичей и Гомеля. Абсолютно национальная история, сдобренная авторской иронией и колоритными персонажами, живой отклик нашла на каждом из показов.

Интервью журналистам-землякам Андрей Горват дает, слегка волнуясь. Но это перед камерой. А за ней – популярный писатель, который когда-то работал в Купаловском театре дворником. Затем сбежал в дедовский дом в деревне Прудок и стал публиковать на Фейсбуке зарисовки о местной жизни. Так родилась одна из самых обсуждаемых современных белорусских книг – «Радзіва «Прудок». А чуть позже – спектакль-хит, который в Калинковичах представили уже во второй раз.

Судьба главного героя в спектале трактуется через космос, а его возращение в Прудок – своеобразное второе рождение. Космическая тема проходит лейтмотивом через всю постановку: начиная от стильных костюмов и заканчивая общим сценическим пространством. Другая особенность – остроумие, раскованность и позитивный настрой актеров.

О чем еще «Радзіва «Прудок»? О потерянном рае, идеальном месте, куда многие мечтают переехать. О настоящем, теплом, уютном и родном доме. Тот спектакль, на инстаграмных фото которого можно смело ставить хэштег #кпросмотруобязательно.

Екатерина Юрченко, Виктор Цырулик, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ